Вывели из автобуса и обвинили в краже: появились подробности задержания архиепископа Климента в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Симферополе в отделение полиции к незаконно задержанному архиепископу Симферопольскому и Крымскому Православной церкви Украины Клименту прибыл адвокат Эмиль Курбединов. Об этом адвокат сообщил в Facebook.

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«С Архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом все хорошо. Нахожусь рядом в отделе полиции. Сейчас даем пояснения. Все подробности позже», - написал он.

В свою очередь уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что архиепископа Климента задержали по сфабрикованным обвинениям за якобы кражу из церкви, говорится в заметке на странице омбудсмена в Facebook.

«Только что мне удалось связаться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (Кущом), который был незаконно задержан оккупационной полицией на автовокзале города Симферополя. По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя. Примерно час тому назад его вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках содержатся вещи, которые якобы были украдены им из церкви», - написала Денисова.

Архиепископ Климент заверил её, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу.

Денисова считает, что причиной для задержания Климента стала его запланированная поездка в СИЗО в Ростов-на-Дону для посещения украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение.

«РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать! До этого судебное заседание в отношении Павла перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного», - добавила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента. Его повезли в центральный райотдел полиции в городе.