Украина обратилась к Совбезу ООН с просьбой не допустить полномасштабной войны

16:31, 17 февраля 2015
Политика
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Украина призывает Совет безопасности ООН не допустить развертывания дальнейших военных действий на востоке Украины.

/ un.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявил на брифинге.

"Мы обращаемся к постоянным членам Совета безопасности ООН не допустить дальнейшего нарушения основополагающих принципов и норм Организации Объединенных Наций и развертывания полномасштабных военных действий в самом центре Европы. Шанс на мир должен быть использован, и только единство всего мира и солидарность с Украиной дает надежду на восстановление мира", - подчеркнул Чалый.

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Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз нарушил собственное словесное табу по поводу российских силовиков на востоке Украины.

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