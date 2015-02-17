Украина обратилась к Совбезу ООН с просьбой не допустить полномасштабной войны
Украина призывает Совет безопасности ООН не допустить развертывания дальнейших военных действий на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявил на брифинге.
"Мы обращаемся к постоянным членам Совета безопасности ООН не допустить дальнейшего нарушения основополагающих принципов и норм Организации Объединенных Наций и развертывания полномасштабных военных действий в самом центре Европы. Шанс на мир должен быть использован, и только единство всего мира и солидарность с Украиной дает надежду на восстановление мира", - подчеркнул Чалый.
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Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз нарушил собственное словесное табу по поводу российских силовиков на востоке Украины.