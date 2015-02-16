Имена трех претендентов на должность главы Антикоррупционного бюро станут известны не ранее марта

Об этом в Facebook сообщил секретарь комиссии, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы, член украинской секции Международного общества прав человека Евгений Захаров.

"Не раньше конца февраля круг кандидатов будет ограничено до уже небольшого количества, и, скорее всего, будет повторное, более детальное собеседование. Решение комиссии по отбору трех лучших кандидатов будет, как на меня, не ранее 6 марта. И я бы посоветовал кандидатам на должность, их сторонникам и лоббистам быть более сдержанными и корректными", - написал Захаров.

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Он напомнил, что объявление о конкурсе было опубликовано 12 января. Документы на конкурс можно было подавать в течение 30 суток, то есть до 11 февраля включительно.

"Поступило 182 пакета, которые открыли утром 12 февраля. Потом в четверг и пятницу передавали часть документов на сканирование, чтобы выложить их на сайте президента. В субботу утром в комиссию передали первые 35 отсканированных пакетов, и она начала рассмотрение документов по существу - анализировать их содержание. Думаю, что этот процесс будет продолжаться всю следующую неделю, а потом еще примерно неделю будут проводиться собеседования с кандидатами", - рассказал Захаров.

Как сообщалось, 12 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (№1660-д).

Согласно документу, директор Национального антикоррупционного бюро назначается президентом с согласия парламента, а увольняется единолично главой государства. Директора Антикоррупционного бюро президент назначает, выбирая его из трех кандидатур, предложенных конкурсной комиссией.