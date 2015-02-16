В Украину могут приехать американские врачи - депутат

Об этом в ходе встречи с представителями медицинской общественности США договорился народный депутат Украины Александр Фельдман в Нью-Йорке.

«Группа врачей - специалистов в области черепно-лицевой хирургии, лоры - готова приехать в Харьков и оказать необходимую помощь пострадавшим в зоне АТО, провести нужные операции в больницах города и проконсультировать при необходимости украинских специалистов. Все оборудование, которое они привезут с собой, останется в больницах Харькова », - рассказал Фельдман об итогах встречи.

По его словам, представители фармацевтических компаний откликнулись на призыв предоставить необходимые медикаменты для лечения пострадавших в ходе конфликта на востоке Украины.

12 февраля состоялась встреча с представителями компании «Генри Шайн» - одного из крупнейших дистрибьюторов медицинских продуктов и услуг в США, на которой обсуждалась возможность предоставления гуманитарной помощи медицинским учреждениям Украины.

«Везде мы встречаем понимание и сопереживание. Мы видим, что люди готовы помочь Украине в это сложное время », - сказал Александр Фельдман.

Напомним, 8-15 февраля народный депутат Александр Фельдман вместе с представителями Фонда Фельдмана находится в США с целью договориться о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим в ходе боевых действий на востоке Украины.