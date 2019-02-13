Представители РФ в ООН и Минске "ведут себя как гопники из питерской подворотни" – Геращенко

Представители Украины обвинили Россию в срыве Минских соглашений.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске призвала Российскую Федерацию немедленно освободить Дебальцево и всю оккупированную украинскую территорию.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в социальной сети Facebook.

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Она заявила, что сегодняшнее 103-е заседание ТКГ в Минске прошло под знаком дебатов в Совете Безопасности ООН, которые состоялись 12 февраля.

«Украинские представители в ТКГ и всех подгруппах напомнили, что во время дебатов в Совбезе Россию назвали тем, кем он является - агрессором и оккупантом, и возложили на нее полную ответственность за невыполнение Минских соглашений, за нарушение режима тишины, блокирование гуманитарных и вопросов безопасности и освобождение заложников», - отметила Геращенко.

«На ТКГ украинская сторона напомнила, что РФ несет полную ответственность за срыв Минских соглашений 4 года тому назад, захват Дебальцево и жестокий расстрел сотен украинцев - гражданских и военных», - отметила представитель Украины.

«Россия должна уйти из Дебальцево, наконец, со всей украинской территории, вывести войска и технику, и немедленно отменить «результаты псевдовыборов в «республиках», - заявила Геращенко.

В то же время, она утверждает, что представители РФ на международных площадках как в Нью-Йорке на Совете безопасности ООН, так и в Минске на ТКГ «ведут себя как гопники из питерской подворотни» и твердят о «нас там нет».