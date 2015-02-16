Яценюк: Нужно быть готовым, что Путин не выполнит договоренности

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в интервью "ТСН.Тиждень", сообщает пресс-служба Кабмина.

"Все зависит от России и от наших западных союзников - способны ли мы сдержать Россию и заставить ее выполнять хоть что-то, под чем она ставит свои подписи", - отметил он.

По мнению Яценюка, мир можно гарантировать только тогда, когда Украина "имеет возможность себя защищать".

"Это сейчас наиболее важное время для усиления обороноспособности украинского государства и помощь от наших западных партнеров, в том числе военно-технической", - добавил Яценюк.

Читайте такжеПорошенко: нет уверенности в выполнении минских договоренностей

При этом он подчеркнул: "Руками центральной власти легализовать террористов никто не будет, как и их анклав, который они там решили устроить".

Говоря о ключевых требования для выполнения "минских соглашений", он напомнил: "Это - полное восстановление контроля над всей украинской территории, в том числе Донецка и Луганска, разоружения всех незаконных формирований, действие украинских законов, восстановление государственной власти в каждом селе и городе и восстановление контроля над границей между Украиной и Россией ".