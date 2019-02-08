В ЕС прокомментировали запрет российским гражданам наблюдать за выборами в Украине

В Евросоюзе заявили, что Украина должна обеспечить, чтобы наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ могла провести мониторинг выборов по сложившейся практике.

В Европейском Союзе прокомментировали решение Верховной Рады о запрете российским гражданам наблюдать за выборами в Украине.

Об этом заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

В частности, ее спросили о принятом украинским парламентом законе о запрете российским гражданам быть наблюдателями на выборах в Украине.

"Как вы знаете, Украина сталкивается с хорошо известными вызовами в сфере безопасности с 2014 года, и в связи с этим мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила Косьянчич.

"Мы, как Европейский Союз, уделяем очень большое значение избирательному наблюдению, которое проводится ОБСЕ/БДИПЧ, и убеждены, что Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ имело возможность провести свое наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии с установившейся практикой", - отметила пресс-секретарь ЕС.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. За закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№ 9524) проголосовали 232 народных депутата.

В свою очередь директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир заявила, что разочарована решением украинского парламента запретить россиянам наблюдать за выборами в Украине. Она отметила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

6 февраля МИД Украины отметил, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В ведомстве заявили, что отказ в регистрации владельцев российских паспортов не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

Президент Украины Петр Порошенко обещал дать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.