Участники переговоров в "нормандском формате" вышли к журналистам (фото)

21:14, 11 февраля 2015
Политика
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Участники переговоров вышли к прессе для протокольной съемки.

REUTERS

Участники переговоров в «нормандском формате» вышли к журналистам для протокольной съемки, сообщает Коммерсант.

Как сообщал УНИАН, в Минске стартовали переговоры в "нормандском формате". На встрече президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель должны были обсуждаться предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.

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