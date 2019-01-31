США поддерживают будущее вступление Украины в НАТО - Волкер
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США поддерживают будущее вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), но надо продолжать реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.
"Позиция США сохраняется - мы поддерживаем, в конечном итоге, членство Украины в НАТО. Это было решено на саммите в Бухаресте в 2008 году. И мы в полной мере поддерживаем это. Мы сотрудничаем очень тесно с Украиной в реформировании ее оборонительных возможностей, оборонных учреждений", - подчеркнул Волкер.
При этом он отметил, что в плане реформирования оборонного сектора Украины надо пройти еще долгий путь.
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"Членство в НАТО - это не только дело военной реформы, но также утверждение прочной и жизнеспособной демократии, процветающая экономика, хорошие отношения с соседями, совместимость с НАТО, гражданский контроль над военными и пр. Существует много того, что Украина должна осуществить для соответствия требованиям, чтобы стать членом НАТО, и в НАТО на данный момент нет консенсуса, чтобы предложить решительно приглашение, но двери для будущего членства Украины остаются открытыми", - подчеркнул Волкер.
Также он сказал, что США настроены сотрудничать с Украиной, чтобы помочь достичь стандартов НАТО.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО.