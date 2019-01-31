США поддерживают будущее вступление Украины в НАТО - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что пока нет консенсуса относительно приглашения Украины к членству, но двери для его получения открыты для Украины.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США поддерживают будущее вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), но надо продолжать реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

"Позиция США сохраняется - мы поддерживаем, в конечном итоге, членство Украины в НАТО. Это было решено на саммите в Бухаресте в 2008 году. И мы в полной мере поддерживаем это. Мы сотрудничаем очень тесно с Украиной в реформировании ее оборонительных возможностей, оборонных учреждений", - подчеркнул Волкер.

При этом он отметил, что в плане реформирования оборонного сектора Украины надо пройти еще долгий путь.

Читайте такжеВолкер прогнозирует новые санкции ЕС и США против России, если та не освободит украинских моряков

"Членство в НАТО - это не только дело военной реформы, но также утверждение прочной и жизнеспособной демократии, процветающая экономика, хорошие отношения с соседями, совместимость с НАТО, гражданский контроль над военными и пр. Существует много того, что Украина должна осуществить для соответствия требованиям, чтобы стать членом НАТО, и в НАТО на данный момент нет консенсуса, чтобы предложить решительно приглашение, но двери для будущего членства Украины остаются открытыми", - подчеркнул Волкер.

Также он сказал, что США настроены сотрудничать с Украиной, чтобы помочь достичь стандартов НАТО.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО.