Исключенных из списков на обмен украинских заложников могли замучить пытками в тюрьмах ОРДЛО – Геращенко

Украинская сторона на переговорах в Минске требует полной информации о судьбе 13 украинских заложников, которых исключили из списков, а также о судьбе еще более 70 украинцев, об удерживании которых информация скрывается оккупантами.

Некоторых украинских заложников, чьи имена исключены оккупантами из списков на обмен, могли быть замучены в местах лишения свободы на оккупированном Донбассе.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в социальной сети Facebook.

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«Украинская сторона подняла еще один вопрос: у нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 гражданах, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но затем, по непонятным причинам, их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают. Мы требуем полной информации о судьбе этих людей. Так же, как и о судьбе более 70 украинцев, удерживание которых от нас скрывают», - подчеркнула Геращенко.

Она поблагодарила представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука, который «остро поставил вопрос немедленного освобождения и призыв к ОБСЕ и МККК посетить тюрьмы на оккупированных территориях и искать там наших людей».

«И позорно, как реагируют на гуманитарную катастрофу РФ и их марионетки из ОРДЛО - предатели Украины. Чтобы заставить РФ отдать наших - нужны не новые, «мирные планы», а новые жесткие санкции», - убеждена Геращенко.