Эксперт предупредил об опасности для Украины в случае российской оккупации Беларуси

В случае успешной российской оккупации Беларуси ВС РФ смогут отрезать северную и центральную Украину от западной, повторив сценарий 1919 года, считает эксперт.

Россия получит возможность разрезать Украину пополам масштабным военным вторжением в случае оккупации Беларуси и превращения ее в часть Союзного государства.

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Об этом заявил эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий, передает «Обозреватель». Он добавил, что в таком случае ВСУ надо будет почти удвоить свою численность.

"Нам придется создавать не меньшую группировку войск, чем ту, что сейчас стоит на Донбассе. И разворачивать ее на Полесье. Понятно, что это куча денег и куча проблем", — пояснил Дикий.

Он добавил, что в случае успешной российской оккупации Беларуси ВС РФ смогут отрезать северную и центральную Украину от западной, повторив сценарий 1919 года.

"Для нас этот аншлюс Беларуси очень нежелателен. Кстати, первыми термин аншлюс прямо и беззастенчиво употребили именно российские политологи", — отметил эксперт.