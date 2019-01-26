Выборы-2019: масштабируй это

В стране полным ходом идет предвыборная президентская гонка. Кандидаты, как всегда, соревнуются в мастерстве давать обещания, улицы пестрят их билбордами, а из лент соцсетей и телеэкранов на избирателя льются тонны агитационной информации. Соискатели президентской булавы дружно грешат популизмом - кто меньше, а кто больше, в зависимости от опытности и врожденной наглости. Один обещает кратно снизить цены на газ, второй гарантирует, что нас “вот-вот” возьмут сразу в НАТО и ЕС. Третий грозится отбивать конечности за коррупцию, а четвертый – и вовсе за нее, родимую, расстреливать. Все что-то красиво обещают. Обещания, обещания, обещания…

Так и “покупается” среднестатистический избиратель. Несмотря на богатый жизненный опыт, многие избиратели все еще не понимают банальную истину: им зачастую просто говорят то, что они хотят слышать. Хотят в НАТО и ЕС? Туда и идем! Хотят мира? Будет мир любой ценой! Нужна зарплата в три тысячи евро и дешевые кредиты? У нас так на билбордах и написано!

Но речь не об этом. Одурманенные обещательной агитацией, люди в избирательных кабинках не учитывают кое-что важное. Избирая президента, мы кратно масштабирует конкретного человека - со всеми его недостатками и достоинствами. Человек, получив власть, растет в своем влиянии, масштабах своих дел, но его принципы-то не меняются, как показывает практика.

Если человек когда-то был криминальным авторитетом, например, то глупо от него ожидать честной жизни на посту лидера государства. Он продолжит жить по понятиям и попытается приучить так жить всю страну. Он будет подминать под себя всех, кого можно подмять, воровать там, где можно украсть, а доверять будет только “своим”. На украденное он, конечно же, отстроит себе какое-то межигорье, в архитектуре которого отразятся душевные жлобство и безвкусица хозяина-бати.

Если человек в прошлом был чекистом и шпионом, то на посту лидера страны он превратит ее в нечто среднее между казармой, комнатой для допросов и явочной квартирой.

Если человек всю жизнь занимался бизнесом, то глупо ожидать, что на президентском посту он перестанет это делать. Напротив, коммерсант будет использовать власть как рычаг для достижения своих бизнес-целей, наращивая с помощью этой власти активы и капитал. У такого президента будут появляться новые источники дохода, а старые бизнесы будут кратно расширяться, пока фирменными магазинами не будет утыкан каждый город или станция метро. Любые враги для бизнесмена – перспективные пратнеры, с которыми можно делить барыши. И предприниматель будет делать это без оглядки на возмущения публики, ведь все его действия будут приносить конкретный, измеримый результат – прибыль. При этом, понятное дело, государственными делами такой президент рискует заниматься по остаточному принципу из-за нехватки времени и энергии – даже в условиях войны.

Дальше думайте сами о персоналиях - это ведь применимо ко всем. Принципы мало у кого меняются. Если человек раньше лгал, он будет лгать и на высоком посту, но масштабы лжи кратно увеличатся, заражая других. Если воровал - будет и дальше воровать, но намного больше. Если предавал - предаст еще, теперь уже - всех. Если занимался проституцией – буквальной или политической, он и всю власть (да и страну) сделает проституткой.

Потому, слушая их сладкие обещания, изучая их многообещающие программы – не поленитесь подумать: что из себя представляет тот, кому вы решили отдать голос, какова его ключевая черта? Какова его биография? Откуда он пришел в большую политику? А, главное - какой ценой?

Власть масштабирует людей. Но не меняет.

Тарас Сидоржевский