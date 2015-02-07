Россия оказалась в международной изоляции на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, заявил президент Украины Петр Порошенко на митинге украинцев, которые проживают в Европе.

Как сообщает Радио «Свобода», по словам Порошенко, «весь мир сегодня с Украиной, Россия - в изоляции».

Как сказал президент, «весь мир поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность». «Мы хотим лишь одного - чтобы иностранные войска покинули пределы нашего государства», - заявил Порошенко.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко подчеркнул, что украинцы – мирный народ. "Мы не хотим войны. Мы просто хотим, чтобы иностранные войска покинули нашу территорию, украинская граница была закрыта для захватчиков и наемников. Мы хотим, чтобы были освобождены все заложники, включая Надежду Савченко, которая сегодня 57-й день голодает, требуя свободы для себя и Украины", - сказал Порошенко. После этих слов все, кто собрался на площади, скандировали: «Савченко – волю!».

Напомнив о годовщине событий на Майдане, глава государства заявил: «Мы все сделаем, чтобы не предать память Героев Небесной сотни».

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На площади Карлсплатц в Мюнхене собрались представители украинской диаспоры и граждане, которые пришли засвидетельствовать свою поддержку Украины. Многие пришли с детьми. В конце встречи все вместе с Порошенко запели Гимн Украины.