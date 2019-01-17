Спикер Рады - нардепу Новинскому: нечисть, отойди от меня! (видео)

Новинский подошел к президиуму и потребовал от Парубия снять проект с рассмотрения.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Новинского нечистью.

Это произошло во время рассмотрения законопроекта о №4128-д о подчиненности религиозных общин, передает LB.ua.

В парламенте с первого раза не нашлось достаточно голосов, чтобы принять его, и Парубий, подождав несколько минут, поставил его на голосование повторно.

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Новинский, который выступал против принятия законопроекта, подошел к президиуму и потребовал от Парубия снять проект с рассмотрения.

"Отойди от меня! Нечисть, отойди от меня!", - ответил ему спикер Верховной Рады и продолжил процедуру.

Напомним, Верховная Рада на заседании в четверг приняла законопроект №4128-д о подчиненности религиозных общин. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума.