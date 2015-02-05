Еврейская община Донбасса сообщила о бандитской схеме, организованной в Киеве силовиками (документ)

При этом, были похищены деньги вкладчиков, в том числе - средства донецких беженцев.

Об этом говорится в письме Еврейской общины Донбасса на имя Президента, Премьер-министра, главы ВР, а также руководства СБУ и других силовых ведомств, копией которого располагают "Українські Новини".

"Украина окончательно встала на европейский путь. Агрессор разрушает наши дома и убивает наших сыновей на Востоке, а тем временем коррупция и беззаконие не просто подрывают основы государства, они убивают надежду на будущее", - говорится в письме.

По данным Еврейской общины Донбасса, 22 декабря в помещение одного из банков на улице Прорезной ворвались силовики, проникли в депозитарий, применяя силу, уничтожая видеокамеры и счетчики доступа. Ячейки вскрывались без следователя, понятых и сотрудников учреждения. В ходе “обыска” пропало все содержимое ячеек, в том числе тех, в которых хранились средства евреев — беженцев из Донбасса.

Также в письме сообщается, что банк и его вкладчики сообщали о происшествии в правоохранительные органы и оспаривали действия силовиков в судебном порядке, однако пока эти действия не принесли результата.

"Українські Новини" в данный момент выясняют обстоятельства происшествия и будут следить за развитием событий.

ПИСЬМО ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ДОНБАССА

В декабре прошлого года Еврейскую общину Донбасса потрясли события, произошедшие в одном из киевских банков. При странных обстоятельствах из сейфовых ячеек были выкрадены значительные средства, в том числе и донецких беженцев.

22 декабря в помещение одного из банков на улице Прорезной ворвались силовики, проникли в депозитарий, применяя силу, уничтожая видеокамеры и счетчики доступа. Ячейки вскрывались без следователя, понятых и сотрудников учреждения. В ходе “обыска” пропало все содержимое ячеек, в том числе тех, в которых хранились средства евреев — беженцев из Донбасса. У многих исчезли все имеющиеся сбережения. Все это — средь бела дня в центре Киева.

Спустя месяц следствие не продвинулось, как и судебное разбирательство. На мой взгляд, эта ситуация требует самого пристального внимания властей Украины.

Украина окончательно встала на европейский путь. Агрессор разрушает наши дома и убивает наших сыновей на Востоке, а тем временем коррупция и беззаконие не просто подрывают основы государства, они убивают надежду на будущее.

Считаю необходимым обратить внимание на произошедшее Президента, Премьер-министра, Главы Верховной Рады, руководителей Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры. Призываю государственные органы обеспечить законность, гарантировать прозрачное расследование и справедливый судебный процесс, содействовать возврату украденных средств законным владельцам.

С благословением на установление мира и процветание Украины,

Пинхас Вышедски

Главный раввин Донбасса