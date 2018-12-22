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Россия перебросила в Севастополь два истребителя – СМИ

15:05, 22 декабря 2018
Политика
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Истребители совершили перелет с аэродрома «Крымск»\ Фото only-avia.ru

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Как сообщают российские СМИ, на одном из самолетов прибыл командующий объединением Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Южного военного округа России Виктор Севостьянов.

По информации ТАСС, истребители совершили перелет с аэродрома «Крымск» в Краснодарском крае.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило о скоплении военной техники на аэродроме «Бельбек» возле Севастополя в аннексированном Россией Крыму. «Выявлено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, восемь самолетов – МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники», – заявили в МинВОТ.

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Теги: #Крым#Россия#истребители