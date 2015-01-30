eBay ушла из Крыма

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу eBay.

«В данный момент мы не можем оказать нашим клиентам в Крыму поддержку на высоком уровне. Мы сообщили всем клиентам в Крыму о сложившейся ситуации, и наша служба поддержки готова оказать помощь каждому из них. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и с нетерпением ждем момента, когда обстоятельства в регионе поменяются, чтобы вернуться в Крым и обеспечить стабильную работу всех наших сервисов», — сказали в eBay.

Читайте такжеGoogle заблокировал обновления Chrome в оккупированном КрымуРанее обслуживать крымских пользователей прекратила глобальная система онлайн-платежей PayPal, которая пока остается частью компании eBay. Интернет-компания Google также ограничит для пользователей в Крыму работу ряда своих сервисов, требующих операций по оплате или загрузке программного обеспечения.

Кроме того, уведомления о прекращении работы в Крыму с 1 февраля 2015 года разослала ретейлерам и дистрибьюторам компания Apple, а на этой неделе пользователи в регионе потеряли возможность доступа к магазину приложений Apple App Store. В Крымском регионе также в связи с санкциями прекратит работать крупнейший регистратор доменных имен в мире GoDaddy.

20 декабря президент США Барак Обама объявил об экономической блокаде Крыма. Он запретил американцам инвестировать в Крым, поставлять туда товары или услуги и вообще вести какой-либо бизнес с компаниями полуострова.