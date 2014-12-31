США дали компаниям месяц на прекращение бизнеса с Крымом
Министерство финансов США разъяснило введенные 19 декабря санкции в отношении Крыма — американским компаниям дан срок до 1 февраля 2015 года для прекращения деловых отношений с крымскими контрагентами.
Об этом говорится в документе Министерства финансов США, передает РИА "Новости".
На передачу третьим сторонам доли в собственности и контрактов и на прекращение операций, контрактов и любых соглашений о торговле, предоставлении услуг и технологий американским компаниям и частным лицам выделяется срок до 12 часов восточноамериканского времени 1 февраля 2015 года.
В остальном санкции остаются без изменений.
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США, ЕС и ряд других стран не признали оккупации Крыма Россией и ввели против России санкции. Президент США Барак Обама в декабре подписал закон о возможности введения дальнейших санкций против России, а также пакет мер, претендующих на полномасштабное торговое эмбарго Крыма.
В частности, американцам запрещено владеть бизнесом в Крыму, заниматься торговлей с Крымом, поставлять крымским компаниям и частным лицам технологии и услуги.