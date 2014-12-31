США дали компаниям месяц на прекращение бизнеса с Крымом

Об этом говорится в документе Министерства финансов США, передает РИА "Новости".

На передачу третьим сторонам доли в собственности и контрактов и на прекращение операций, контрактов и любых соглашений о торговле, предоставлении услуг и технологий американским компаниям и частным лицам выделяется срок до 12 часов восточноамериканского времени 1 февраля 2015 года.

В остальном санкции остаются без изменений.

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США, ЕС и ряд других стран не признали оккупации Крыма Россией и ввели против России санкции. Президент США Барак Обама в декабре подписал закон о возможности введения дальнейших санкций против России, а также пакет мер, претендующих на полномасштабное торговое эмбарго Крыма.

В частности, американцам запрещено владеть бизнесом в Крыму, заниматься торговлей с Крымом, поставлять крымским компаниям и частным лицам технологии и услуги.