"Все хуже и хуже становится": Путин цинично высказался об уровне жизни в Украине

Так президент РФ прокомментировал выделение Украине нового транша Международного валютного фонда, который, по его словам, пойдет на "пенсии и заработные платы в социальной сфере".

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что уровень жизни в Украине и на оккупированном Донбассе примерно одинаковый - "все хуже и хуже становится".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Коллега ваш из украинских СМИ говорил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю людей, проживающих на Донбассе, в Луганской области, о том, что там у них низкий уровень жизни. А в Украине что, лучше что ли? Там примерно такое же, как на Донбассе. Все хуже и хуже становится. Вот все, в условиях войны и военных действий, напряжения, все прощается внутри страны, а уж вовне точно, за это платят. Вот очередной транш МВФ получат", - сказал Путин.

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"Но мы понимаем, что такое транш МВФ. Это вот только-только выплатить пенсии и заработные платы в социальной сфере. А потом нужно будет расплачиваться будущим поколениям. Поэтому там в целом неблагоприятная обстановка, я считаю. И в экономике, и в социалке с точки зрения внутриполитических процессов", - рассуждает Путин.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша на сумму 1,4 млрд долл. Программа будет сосредоточена на четырех приоритетах: продолжение бюджетной консолидации, снижение инфляции при сохранении гибкого обменного курса, укрепление финансового сектора и продвижение комплекса структурных реформ, особенно для улучшения налогового администрирования, приватизации и управления.

«Украинская власть успешно восстановила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Взвешенная фискальная и денежно-кредитная политика и режим гибкого обменного курса помогли сократить дефицит бюджета и счёта текущих операций. Резервы были частично восстановлены, а доверие улучшилось», - прокомментировал решение первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон.