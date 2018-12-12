В суде объяснили скандальное восстановление Насирова на посту главы ГФС

Наличие у него британского паспорта не удалось доказать.

Решение об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства, что не удалось доказать.

Об этом заявила председатель в деле об увольнении Насирова судья Окружного административного суда Киева Наталья Клименчук, передает Судебно-юридическая газета.

Так, в феврале 2018 было открыто производство по иску Насирова, в котором он требовал признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина о его увольнении, и восстановить его на должности председателя ДФС.

Отмечается, что дело рассматривалось так долго из-за "чрезмерной нагрузки" судей Окружного административного суда Киева.

Судья пояснила, что решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства. В своем иске Насиров опровергал это, и из-за этого считал решение противоправным. Также он настаивал на том, что решение об увольнении принималось с нарушением, поскольку этому не предшествовало соответствующее представление премьер-министра Украины.

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Как установил суд, единственным документом, в котором упоминается наличие у Насирова двойного гражданства - адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании, в котором говорится о предоставлении НАБУ какой-то информации о нем и в частности о его британском паспорте. В письме также обещают предоставить материалы, подтверждающие двойное гражданство Насирова.

Как отмечает судья Клименчук, письмо вызывает определенные сомнения, ведь хоть его отправителем и указано посольство Великобритании, подписи уполномоченного посла там нет. Вместе с этим, суду не предоставили обещанные в том письме материалы, подтверждающие наличие у Насирова паспорта Британии.

Таким образом, суд не имел оснований, чтобы признать, что у Насирова двойное гражданство, поэтому и решение об увольнении признали безосновательным.

Судья уточнила, что согласно ч. 2 статьи 77 КАС Украины, именно на ответчике лежала обязанность доказать правоту принятых им решений.

Также основанием удовлетворения иска Насирова стало нарушение порядка принятия решения о его увольнении – этому на самом деле должно предшествовать внесение представления премьер-министром, на что ссылался Насиров в своем обжаловании. Суд установил, что премьер-министр не внес на рассмотрение Кабмина такое представление.

Клименчук подытожила, что в соответствии со статьей 235 Кодекса законов о труде Украины, суд обязан восстановить на должности лицо в случае установления обстоятельств незаконного увольнения. Это и сделал суд 11 декабря.

Судья добавила, что никаких угроз за принятое решение она не получила, а сомнений относительно беспристрастности судебной коллегии у нее нет.