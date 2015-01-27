Украина признанием России агрессором добавила решимости сторонникам санкций - вице-глава ЕП

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше во вторник сказал вице-глава Европейского парламента Ришард Чарнецкий.

"В политике нужно говорить твердо, а иногда более мягко. Сегодня нужно говорить твердо хотя бы для того, чтобы те в ЕС, кто выступают за санкции против России, получили «амуницию» и ею является эта резолюция украинского парламента", - сказал он.

"Время перестать играть в дипломатию, потому что это только бы вредило украинской стороне", - прибавил политик.

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Чарнецкий, представляющий в Европейском парламенте Польшу, назвал несомненным то, что россияне обострением ситуации в Донбассе "забили гол в свои ворота", и им теперь не следует надеяться на облегчение санкций.

"Россия точно, начав такие агрессивные военные действия, является страной, которая поощряет увеличение давления на себя", - сказал он, заметив, что ряд государств Европейского Союза еще недавно обсуждали даже возможность снятия части ограничений, наложенных на Россию из-за ее агрессии в Украине.

Депутат назвал среди событий, которые практически перечеркнули такую возможность, захват пророссийскими боевиками Донецкого аэродрома и последние теракты в Волновахе, Донецке и Мариуполе.