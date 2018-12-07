"Пока Запад говорит, Путин действует": Порошенко об ответе на атаку России в Керченском проливе

Президент считает, что «Азовский пакет санкций» против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость не допустить, чтобы Россия вылила свою агрессию в Азовское море.

Об этом он сказал в статье The New York Times, сообщает пресс-служба главы государства.

«Поскольку Крым и Донбасс под оккупацией, наша общая задача - не допустить, чтобы Россия вылила свою агрессию в Азовское море. И «Азовский пакет санкций» против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить», - отметил Порошенко.

Президент напомнил, что в 2014 году впервые за семь десятилетий одна страна пыталась перекроить карту Европы с помощью военной агрессии.

«Кража Крымского полуострова Россией вызвала осуждение и экономические санкции всего мира. Но, поскольку появлялись другие новости, о Москве забыли и она начала разрабатывать новое нападение: мост длиной 12 миль между материковой частью России и Крымом», - отметил глава государства.

«Украинский народ не будет смотреть, как Россия продолжает свою ползучую аннексию нашей страны. Четыре года назад, после нашей революции, Украина не смогла самостоятельно выдержать российскую военную авантюру. Но сегодня мы полны решимости и готовы выступить против России», - сказал Порошенко.

«Но нам также нужна поддержка международного сообщества в форме дальнейших санкций против Москвы за ее последнее нападение», - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что российская атака в Керченском проливе и Черном море 25 ноября не была отдельным событием, ведь с 2014 года Россия регулярно нарушает международные правила мореходства и договоры в обоих этих водах и Азовском море.

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«Она похитила наши энергоресурсы и рыбные ресурсы, нанесла ущерб средствам существования Украины, заблокировала трафик и торговлю в наших портах. Летом Россия повысила напряженность, регулярно задерживая коммерческие корабли, направлявшиеся в украинские порты», - отметил Порошенко.

По его словам, Россия участвует в экономической войне, пытаясь медленно подавить украинские экспортные рынки, и слова западного осуждения этой осенью только ухудшали поведение России.

«Украинские корабли, которые никогда не проявляли агрессию против российского военно-морского флота, никогда не открывали огонь, несмотря на то, что их подстрекали, были атакованы с открытием огня и захвачены на пути домой в международных водах», - сообщил президент о событиях 25 ноября на Азове.

«Это было неспровоцированным военным нападением российских вооруженных сил на Украину. Москва не скрылась за «маленькими зелеными людьми», как это было в Крыму в 2014 году, ее военнослужащие не были в «отпуске», как утверждалось, когда в тот же год в восточной Украине начались боевые действия. Москва в этот раз даже не пытается обмануть мир», - добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что агрессия продолжается, поскольку украинские военнослужащие и корабли захвачены Россией, сотни кораблей блокируются в Азовском море, россияне им отказывают в разрешении пройти через Керченский пролив. При этом он отметил, что это не только украинские корабли, но и суда других стран.