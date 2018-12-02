Порошенко рассказал об "игноре" от Путина после нападения на украинских моряков

По словам Порошенко, когда произошло нападение на украинские корабли в Керченском проливе, он немедленно поручил связаться с Путиным.

После акта агрессии России в Черном море российский президент Владимир Путин не ответил на запрос Петра Порошенко на прямой телефонный разговор в любом формате.

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Об этом глава украинского государства сообщил в интервью France 24, передает Украинская правда. По словам Порошенко, когда произошло нападение на украинские корабли в Керченском проливе, он немедленно поручил связаться с Путиным.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямую телефонную беседу в любых форматах – в двухстороннем, в "нормандском", при участии американских партнеров", - сообщил Порошенко.

По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.

Он добавил, что РФ грубо нарушила международное право не только атакой на украинских военных, не только закрытием Керченского пролива, пытаясь заблокировать все Азовское море, что де-факто является попыткой оккупации Азова".

"Неотложное требование всего мира – немедленно освободите украинских моряков и корабли", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что Россия обстреляла и захватила украинские корабли и моряков в нейтральных водах Черного моря.

На вопрос, какие намерения имеет президент РФ Путин, Порошенко отметил: "Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия господина Путина. ... Никто в мире не понимает".

Он добавил, что санкции "являются мотивацией, чтобызаставить Путина сесть за стол переговоров, достичь деэскалации ситуации и убрать российские войска из Украины".