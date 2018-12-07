Российский омбудсмен посетила украинских пленных в больнице и заявила о хороших условиях содержания

Российский омбудсмен заявила, что пленные осуществляют переписку со своими родными по электронной почте.

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила о хороших условиях содержания 3 раненых российскими пограничниками в Керченском проливе украинских военнослужащих.

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Об этом она рассказала в своем Instagram после посещения украинцев в больнице при СИЗО "Матросская тишина".

По ее словам, у Андрея Ейдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки наблюдается "положительная динамика", они имеют все необходимые лекарства, а медики оценивают их состояние как ранения легкой степени тяжести.

Она утверждает, что украинцы не жалуются на условия содержания – их разместили в чистых больших камерах с большими окнами, им предоставляют «усиленное питание» и у них есть возможность открыть счета и приобрести дополнительные продукты питания.

Также российский омбудсмен заявила, что пленные осуществляют переписку со своими родными по электронной почте .