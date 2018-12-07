Российский омбудсмен посетила украинских пленных в больнице и заявила о хороших условиях содержания
Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила о хороших условиях содержания 3 раненых российскими пограничниками в Керченском проливе украинских военнослужащих.
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Об этом она рассказала в своем Instagram после посещения украинцев в больнице при СИЗО "Матросская тишина".
По ее словам, у Андрея Ейдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки наблюдается "положительная динамика", они имеют все необходимые лекарства, а медики оценивают их состояние как ранения легкой степени тяжести.
Она утверждает, что украинцы не жалуются на условия содержания – их разместили в чистых больших камерах с большими окнами, им предоставляют «усиленное питание» и у них есть возможность открыть счета и приобрести дополнительные продукты питания.
Также российский омбудсмен заявила, что пленные осуществляют переписку со своими родными по электронной почте .
В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф