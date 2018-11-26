РФ может возбудить дело против захваченных украинских моряков в Керченском проливе — русский омбудсмен

Также русский омбудсмен заявила, что не получала никаких жалоб ни от моряков, ни от их родственников или адвокатов.

Россия может возбудить уголовное дело против захваченных на судах в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом в комментарии Громадському сказала уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

«Я предполагаю, что может быть уголовное дело в связи с незаконным пересечением границы (якобы территориальных вод РФ в Черном море – ред.). Логичный такой вывод. Теоретически, моряки могут быть задержаны», — сказала омбудсмен.

На вопрос о том, какова дальнейшая судьба украинских военных, которых, по информации ФСБ, отправили в Керчи, Москалькова ответила: «будут они там сидеть, будет обмен — я не знаю, это не в пределах моей компетенции».

Также русский омбудсмен заявила, что не получала никаких жалоб ни от моряков, ни от их родственников или адвокатов.

«Я уже поручила нашей службе, которая принимает корреспонденцию, чтобы они взяли ситуацию под особый контроль», — сказала Москалькова.

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Когда позвонили российскому омбудсмену — она заявила, что говорила параллельно по телефону с украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой.

Москалькова заявила, что это первый звонок Денисовой к ней. Хотя ранее Денисова в эфире сказала, что ее российская коллега не выходит на связь.

По словам Москальковой, «Денисова ни о чем больше не спрашивала, кроме как о местонахождении и состоянии моряков».

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала, что захваченные Россией в Керченском проливе 23 украинских моряка практически находятся в статусе военнопленных.

Напомним, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе. В целом на трех украинских катерах было 23 военных.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли возле Керченского пролива

Вечером 25 ноября под посольство РФ в Киеве принесли шины, здание забросали шашками.

Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Из экипажа никто не пострадал.

Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива

Украинские корабли начали выходить из Керченского пролива, но российские корабли преследовали их и угрожали применить оружие.