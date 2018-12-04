Порошенко: российская система пропаганды очень похожа на «геббельсовскую»

Глава государства посоветовал украинским студентам не смотреть российское телевидение.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина противостоит российской пропаганде, которая похожа по своим методам на «геббельсовскую».

Читайте такжеПорошенко: Кремль начал агрессию против Украины после провозглашения внеблоковости

Как сообщили в пресс-службе главы государства, на встрече со студентами Ивано-Франковской области Порошенко поблагодарил за поддержку приоритетов, которые являются выдающимися для государства.

«Может быть государство без языка? Нет. Это колосс на глиняных ногах, которого очень легко уничтожить. Может быть государство без армии? Нет. Если бы мы были членом Военного союза, еще бы так сяк... А когда мы отдали ядерное оружие и ничего не получили взамен. Будапештский меморандум оказался бумажкой. И армию разворовали и уничтожили. Само существование нашего Украинского государства оказалось под вопросом. Не просто под угрозой. Даже под вопросом», - отметил Порошенко.

«И с чего должен начинать президент? Защищать язык, защищать армию и построить церковь. Что я и делал. Я очень благодарен украинскому народу, что он это поддержал», - сказал он.

Порошенко, отвечая на вопрос, как Украина противодействовать масштабной пропагандистской антиукраинской кампании, развязанной Россией, ведь она использует методы пропаганды, похожие на те, которые использовались пропагандистом нацистов Йозефом Геббельсом, согласился с таким сравнением. «Система пропаганды россиян очень похожа, к сожалению», - сказал президент.

«Все, что можно разрушить, любые системы, основанные на западных ценностях - у России как кость в горле. Именно поэтому сейчас мы все объединяемся, чтобы противостоять уникальной политике дезинформации. Когда используются демократические стандарты для того, чтобы разрушить демократию», - добавил Порошенко.

«И это проблема, которая сейчас стоит перед всем западным миром, включая Украину. И мы должны с этим бороться», - подчеркнул он.

Глава государства напомнил о запрете трансляции в Украине российских пропагандистских каналов, а также российских социальных сетей. «Мы будем сотрудничать, в том числе и через создание специальных трастовых фондов, которые будут вводить определенные меры по борьбе с российской пропагандой», - отметил он.

Президент обратился к студентам: «Не смотрите российские каналы. Ничего там правильного не будет».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тексты для МИД России пишут на российских пропагандистских каналах.