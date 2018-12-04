В Раде заговорили об украинском "списке Магнитского" из-за захвата моряков

Санкции против России должны быть более жесткими, считает внефракционный нардеп.

В декабре будут продлены санкции против Российской Федерации, и очень важно, чтобы была возможность апеллировать к опции "или верните моряков, или санкции будут более жесткими".

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"В декабре будут продлены санкции против России. Сейчас очень важно, чтобы мы смогли апеллировать: или нам будут возвращены ребята, или надо стараться, чтобы эти санкции были более мощными. Это – первое. Во-вторых, действительно, для Путина надо делать дискомфортные условия. Другого не может быть. Потому что санкции – это то, над чем он почти что последний год работает, чтобы их снять. Поэтому – ужесточение санкций. Поэтому – стремление работать на всех фронтах именно в дипломатическом движении", - сказал Береза.

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Он отметил, что согласен на сто процентов, что "список Магнитского" должен быть проголосован.

"Но мы об этом говорим очень давно. К сожалению, коалиция его чего-то не ставит. Поставьте – мы проголосуем, мы это поддержим. И еще одно. Кто должен попасть в этот "список Магнитского"? Все видят эти кадры. Человек, который сопровождает нашего пленного украинца, он тоже там должна быть. Судья, который предоставил – тоже. И любой из них, кто уехал в Турцию, его там принимают. Потому что Интерпол работает. Поехал в Европу – там принимают. Человек, который перевозит наших пленных – тоже", - добавил Береза.

Он отметил, что если журналисты смогли найти "солсберецкие шпили-вили", то этих "прихвостней" тоже можно найти.

Береза подчеркнул, что все должны понять, что любой, кто несет угрозу украинцам, кто делал давление на украинских ребят - должен отвечать.

"И последнее. Не надо ни героизировать ребят, ни делать из них предателей. Надо вернуть, а потом разбираться. Чтобы не была история, как с Савченко или с кем-то другим. Потому что это очень важно. Разберемся, когда вернем их. Сейчас они украинцы, которые находятся в плену. Главный вопрос – вернуть домой", - завершил Береза.