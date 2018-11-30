Путин избегает разговора об освобождении захваченных Россией украинских моряков - Климкин

Глава МИД Украины заявил, что его российский коллега Сергей Лавров сиверджує, что нет мандата на ведение переговоров по освобождению украинских пленных.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что президент Владимир Путин избегает разговора об освобождении захваченных Россией рядом с Керченским проливом украинских моряков.

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Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".В частности, его спросили, может ли идти речь об обмене захваченных Россией украинских моряков.

"Речь может идти о какой-либо опции. Я специально сейчас не буду говорить. Мы обсуждаем с нашими друзьями все, что возможно. Задача максимум - просто вернуть их как можно быстрее домой", - заявил Климкин.При этом глава МИД заявил, что лично не имел контактов с российской стороной по этому поводу. В то же время, у него спросили, были ли у президента Украины Петра Порошенко контакты с президентом РФ Владимиром Путиным по этому поводу. "Насколько я понимаю, российский прещидент старается избегать этого разговора", - заявил Климкин.

"Последний раз, когда я виделся с Лавровым, он сказал мне, что у него нет мандата говорить о каких-либо освобождениях. Это не его тема и это должно проходить на уровне Уполномоченных по правам человека. Сейчас именно такая логика используется, и мы хотим сделать, чтобы Красный Крест в этом очень активно участвовал с помощью наших друзей", - добавил он.