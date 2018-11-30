Путин избегает разговора об освобождении захваченных Россией украинских моряков - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что президент Владимир Путин избегает разговора об освобождении захваченных Россией рядом с Керченским проливом украинских моряков.
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Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".В частности, его спросили, может ли идти речь об обмене захваченных Россией украинских моряков.
"Речь может идти о какой-либо опции. Я специально сейчас не буду говорить. Мы обсуждаем с нашими друзьями все, что возможно. Задача максимум - просто вернуть их как можно быстрее домой", - заявил Климкин.При этом глава МИД заявил, что лично не имел контактов с российской стороной по этому поводу. В то же время, у него спросили, были ли у президента Украины Петра Порошенко контакты с президентом РФ Владимиром Путиным по этому поводу. "Насколько я понимаю, российский прещидент старается избегать этого разговора", - заявил Климкин.
"Последний раз, когда я виделся с Лавровым, он сказал мне, что у него нет мандата говорить о каких-либо освобождениях. Это не его тема и это должно проходить на уровне Уполномоченных по правам человека. Сейчас именно такая логика используется, и мы хотим сделать, чтобы Красный Крест в этом очень активно участвовал с помощью наших друзей", - добавил он.