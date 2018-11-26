Великобритания призвала Россию освободить пленных украинских моряков

Лондон осуждает применение Россией силы против заходящих в Азовское море украинских судов.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призывает власти Российской Федерации освободить захваченные вблизи Керченского пролива украинские суда и их экипаж.

Читайте такжеУкраина усилит охрану границы с Россией – решение СНБО

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства отметил в микроблоге Twitter.

"Соединенное Королевство абсолютно осуждает применение силы Россией против украинских судов, заходящих в Азовское море. В очередной раз мы видим пренебрежение Россией международных норм и украинского суверенитета. Россия должна освободить задержанных украинских моряков и гарантировать свободное прохождение через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международным нормам с целью обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждения, потерян спасательный плот.

В результате нападения три военных судна ВМС Украины были захвачены вместе с экипажами. 23 моряка находятся в плену, трое из них – в больнице.