Проект изменений в Конституцию по Крыму рассмотрят в ближайшее время – Порошенко

Порошенко отметил, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине.

В ближайшее время Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений к Конституции Украины относительно статуса Крыма.

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Об этом говорится в письме президента Петра Порошенко, которое передали делегатам Курултая, присутствующим на конференции в Киеве 12 ноября, передает радио Свобода. Письмо зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

«Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения к Конституции относительно крымскотатарского народа нужны Украине», –говорится в документе.

В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва. На мероприятие приехали более 200 участников.

Первый Курултай крымскотатарского народа был избран в ноябре 1917 года. С 9 по 26 декабря 1917 года работал как учредительное собрание крымских татар.

Возобновил свою деятельность в 1991 году в процессе возвращения коренного народа в Крым.