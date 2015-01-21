Весной состоятся американо-украинские военные учения
18:07, 21 января 2015Политика
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Весной состоятся американо-украинские военные учения.
Бен Ходжес / news.ibox.bg
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказал командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
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Американский генерал пообещал, что весной с украинскими военнослужащими будут проведены учения по защите от русской артиллерии, сохранения жизни раненых военных, наладка систем коммуникации.
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