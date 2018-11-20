Скандал вокруг постпреда Украины при ОБСЕ: его сын постит фото с Путиным - СМИ

Дети постпреда Украины в ОБСЕ учились в школе при посольстве РФ в разгар войны на Донбассе, пишут СМИ.

Сын постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, который оказался родным братом кандидата в президенты Интерпола от России, в соцсетях постит фото с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты ТСН нашли несколько фотографий с российским лидером в Instagram сына Игоря Прокопчука Александра.

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Кроме того, на странице парня есть фотография возле школы посольства России в Австрии.

Вероятно, Александр Пропопчук учился в этой школе. Издание ZN.ua со ссылкой на коллег постпреда Украины при ОБСЕ сообщило, что его дети учились в школе при посольстве РФ в разгар российско-украинской войны.

Напомним, Игорь Прокопчук, родной брат кандидата на пост президента Интерпола от России Александра Прокопчука, более восьми лет возглавляет постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене, а до этого был послом Украины в Литве. Министерство иностранных дел Украины уверяет, что дипломат добросовестно выполняет свою работу и отстаивает интересы Украины.