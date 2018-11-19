"Не для ее возраста": экс-"регионалку" Герман раскритиковали в сети за неудачную прическу (фото)
Бывшая "регионалка" Анна Герман подверглась критике за необычную прическу. После эфира с участием Герман на телеканале News One в сети снова начали обсуждать внешний вид экс-депутата.
Бывшая журналистка Елена Яхно выложила стоп-кадр программы и написала: "Я хочу к ее косметолога, а к парикмахеру - нет".
Читайте такжеФотографии полностью голой Рианны "слили" в сетьВ комментариях многие согласились с тем, что косметолог или пластический хирург у Герман действительно лучше парикмахера.
"У нее собственный пластический хирург, а парикмахер скрывает его огрехи", "Короче... прическа была ужас! По телеку еще хуже, чем на фото", "Парикмахер тоже классный. Просто такие прически не для ее возраста", - написали в сети.
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