"Не для ее возраста": экс-"регионалку" Герман раскритиковали в сети за неудачную прическу (фото)

В комментариях многие согласились с тем, что косметолог или пластический хирург у Герман действительно лучше парикмахера.

Бывшая "регионалка" Анна Герман подверглась критике за необычную прическу. После эфира с участием Герман на телеканале News One в сети снова начали обсуждать внешний вид экс-депутата.

Бывшая журналистка Елена Яхно выложила стоп-кадр программы и написала: "Я хочу к ее косметолога, а к парикмахеру - нет".

Читайте такжеФотографии полностью голой Рианны "слили" в сетьВ комментариях многие согласились с тем, что косметолог или пластический хирург у Герман действительно лучше парикмахера.

"У нее собственный пластический хирург, а парикмахер скрывает его огрехи", "Короче... прическа была ужас! По телеку еще хуже, чем на фото", "Парикмахер тоже классный. Просто такие прически не для ее возраста", - написали в сети.

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