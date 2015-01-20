Страсбургский суд 22 января обнародует решение по иску Тимошенко

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Решение по делу №65656/12 (дело Тимошенко №2) будет обнародовано в письменном виде", - отметили в пресс-службе ЕСПЧ.

Согласно практике суда, дата обнародования решения называется лишь после того, как текст решения согласован судом, а также завершено его документальное оформление.

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Как известно, подсудимая Тимошенко в 2011 году обратилась в ЕСПЧ с двумя жалобами, обвинив власть в ее политическом преследовании. Решение по первому делу было вынесено в 2013 году. Суд установил, что арест Тимошенко был незаконным, однако по некоторым пунктам отклонил жалобу украинской оппозиционерки.

Во второй, главная жалоба Тимошенко оспаривает решение суда по сути.

Она утверждает, что украинская власть нарушила ряд статей конвенции по защите прав человека. В частности, Тимошенко считает, что режим Януковича нарушил ее право на честный суд, применил в отношении нее незаконное наказание, нарушил статьи конвенции о запрете пыток, об уважении к частной жизни, о свободе слова, а также дважды наказал ее по одному обвинению.