Ахметов сочувствует избитому за его фото корреспонденту

Президент футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Ринат АХМЕТОВ выразил сочувствие фотокорреспонденту "Укринформа" Игорю ТКАЧЕНКО в связи с инцидентом, произошедшим между ним и директором стадиона "Олимпийский" Геннадием КАЛИЩУКОМ в Донецке 15 марта во время матча "Шахтер" – "Металлист".

Как сообщил И. ТКАЧЕНКО, Р. АХМЕТОВ дважды лично позвонил ему и выразил сочувствие.

"Ринат Леонидович звонил мне дважды. Случившееся он назвал вопиющим фактом. Он очень сожалеет, что такой инцидент имел место, выразил сочувствие и пожелал мне скорейшего выздоровления", - сказал И. ТКАЧЕНКО.

По его словам, Р. АХМЕТОВ также "выразил готовность помочь с приобретением дорогостоящих лекарств".

"Он сказал, что всегда рад видеть меня на стадионе во время матчей "Шахтера", - добавил фотокорреспондент.

"Я могу заверить, что всегда фотографировал Р. АХМЕТОВА на стадионе, и никогда у меня при этом не было проблем, со стороны ФК "Шахтер" мне в этом никто не препятствовал", - заключил И. ТКАЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 марта на стадионе "Олимпийский" в Донецке, во время матча "Шахтер" - "Металлист", между фотокорреспонентом агентства Укринформ И. ТКАЧЕНКО и директором стадиона Г. КАЛИЩУКОМ произошел инцидент. По словам И. ТКАЧЕНКО, директор избил его, и запретил фотографировать находившегося в VIP- ложе президента ФК "Шахтер" Рината АХМЕТОВА.

Сам Г. КАЛИЩУК факт инцидента отрицает.

Пресс-служба "Шахтера" пояснила, что клуб не имеет к случившемуся никакого отношения.