Негативный PR против Труханова и «Ростдорстроя» отражался на группе «Интерфинанс» - Рацкевич

Экс-совладелец «Ростдорстроя» Александр Рацкевич заявил, что на решение о продаже предприятия повлияли многочисленные грязные информационные атаки, которые вредили всей международной группе компаний «Интерфинанс». К тому же «Ростдорстрой» в группе активов Рацкевича и Александра Жукова по своему профилю выглядел «белой вороной» и не представлял особой ценности.

«Ростдорстрой» стал жертвой политических интриг, главной целью которых, по словам Александра Рацкевича, являлся мэр Одессы Геннадий Труханов. При этом Труханов никогда не имел никакого отношения к дорожной компании, а сами Жуков и Рацкевич готовы оказать содействие украинским правоохранительным органам в досудебных расследованиях.

«Материалы расследования, якобы указывающие на связь «Ростдорстроя» с Трухановым, мягко говоря, не соответствуют действительности, а под час и попросту нелепы, - рассказал в интервью сайту «Обозреватель» Александр Рацкевич. - Другими словами, неприятным является не сам факт расследования НАБУ, а тот побочный эффект в виде мелькания имени компании в прессе в негативном контексте. Вероятнее всего, многие негативные публикации на самом деле направлены против Труханова, пользуясь навязанной людям легендой о неразрывной связи мэра с «Ростдорстроем»,- пояснил Рацкевич.

«Ростдорстрой» - единственная дорожная компания в бизнес империи Жукова-Рацкевича, оценочная стоимость коейсоставляла всего лишь 3% от всего фонда активов «Интерфинанс». Поэтому возможность продажи «Ростдорстроя» рассматривалась достаточно давно, однако все упиралось в отсутствие покупателей на малоликвидный актив.

В конце концов, топ-менеджеры предприятия Юрий Шумахер и Евгений Коновалов согласились на покупку «Ростдорстроя» на условиях лизинга (аренда имущества компании с правом выкупа). Такой вариант устроил Александра Жукова и Александра Рацкевича, которые в условиях кризиса получили возможность продать специфическую компанию по более высокой цене, чем балансовая стоимость дорожной техники, заводов и оборудования за вычетом всех долгов.