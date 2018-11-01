Порошенко проигрывает второй тур любому из соперников - опрос

Потенциальными соперниками Порошенко во втором туре могут быть Бойко, Тимошенко и Гриценко, и всем трем он уступает, свидетельствует опрос.

Если бы выборы главы государства проводились сегодня, действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл бы второй тур любому из потенциальных соперников.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг".

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Как показывает исследование, в случае выхода во второй тур Гриценко и президента Петра Порошенко лидер "Гражданской позиции" выигрывает у нынешнего главы государства с результатом 33,1% против 14,3%.

При выходе во второй тур Тимошенко и Порошенко лидер "Батькивщины" выигрывает у действующего президента с результатом 30,7% против 15,1%.

Если во второй тур выйдут Порошенко и Бойко, уровень их поддержки среди респондентов приблизительно одинаковый – 20% у президента против 20,2% у его потенциального оппонента.

В ходе исследования были опрошены 13684 респондента. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 0,85%.