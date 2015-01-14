Мажоритарщики создали межфракционное депутатское объединение
10:29, 14 января 2015Политика
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В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение “Мажоритарщики Украины”.
В Раде создано депутатское объединение “Мажоритарщики Украины” / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель ВР Владимир Гройсман.
Читайте такжеСегодня Рада рассмотрит вопросы пенсий и ответственности за военные преступленияОн отметил, что председателем объединения избран член группы “Экономическое развитие” Антон Яценко.
Как сообщал УНИАН, вчера в парламенте было создано еще два межфракционных объединения.
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