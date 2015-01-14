Мажоритарщики создали межфракционное депутатское объединение

10:29, 14 января 2015
Политика
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В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение “Мажоритарщики Украины”.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель ВР Владимир Гройсман.

Читайте такжеСегодня Рада рассмотрит вопросы пенсий и ответственности за военные преступленияОн отметил, что председателем объединения избран член группы “Экономическое развитие” Антон Яценко.

Как сообщал УНИАН, вчера в парламенте было создано еще два межфракционных объединения.

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