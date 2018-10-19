Парубий: привычка принимать бюджет "под елочку" отошла в прошлое

Председатель ВР напомнил, что парламент на этой неделе принял проект закона о Госбюджете-2019 в первом чтении.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий утверждает, что привычка принимать закон о Государственном бюджете Украины на следующий год "под елочку" отошла в прошлое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Говоря о работе парламента на этой неделе, Парубий напомнил о принятии проекта закона о Госбюджете-2019 в первом чтении.

"Согласно бюджетной резолюции и согласно закону о Регламенте, который регламентирует, когда и как должен проходить бюджетный процесс. И удается выдерживать полностью в тех рамках, предусмотренных законом, принятие бюджета", - сказал он.

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Председатель ВР отметил, что это уже второй год подряд украинский парламент придерживается такой практики.

"Привычка принимать бюджет "под елочку", ночью, к концу года уже отошла в прошлое. Это уже новая традиция, новая культура украинского парламента, и на этой неделе мы еще раз продемонстрировали готовность парламента к системной и плановой работе", - сказал Парубий и добавил, что парламент работает эффективно.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год. В частности, документ основывается на макроэкономическом прогнозе роста реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 млрд грн, расходы – 1,094 млрд грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 млрд грн.