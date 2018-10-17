Порошенко повысил в звании руководителя Нацполиции Князева

Церемония вручения специального звания состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Президент своим указом от 13 октября присвоил Князеву специальное звание генерала полиции первого ранга. До этого глава Нацполиции был генералом второго ранга.

Церемония вручения специального звания состоялась в Мариинском дворце в Киеве. Порошенко отметил Князева по случаю Дня защитника Украины.

Напомним, 8 февраля 2017 года Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Сергея Князева.

Решение было принято единогласно. Кандидатуру Князева по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова внес премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, кандидатуру он выбрал по результатам проведенного конкурса, учитывая мнения членов комиссии.