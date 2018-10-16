Парубий обещает уже на этой неделе подписать постановление о санкциях для телеканалов “112” и NewsOne

При этом “Народный фронт” настаивает на санкциях против СМИ, которые отрицают факт российской агрессии.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обещает уже на этой неделе подписать постановление о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, комментируя выступление председателя фракции «Народный фронт» Максима Бурбака о необходимости разблокирования подписания постановления, которое на прошлой пленарной неделе принял парламент.

По словам Парубия, проект постановления сейчас находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам регламента, и как только он поступит в парламент и парламент примет решение, которым будет поддержано постановление и отклонено предложение об отмене ранее принятого решения парламента, он сразу подпишет постановление о санкциях.

Бурбак, выступая на заседании Согласительного совета, подчеркнул необходимость продления санкций против СМИ, которые отрицают факт российской агрессии.

По его словам, фракция требует скорейшего рассмотрения соответствующих законопроектов, в частности об обязательности регистрации иностранных агентов, действующих в интересах государства-агрессора России.

«Эффективные прозрачные меры - это будет реальная обструкция путинскому клубу Медведчука. Он никто без так называемых «украинских журналистов на зарплате у Дерипаски», - сказал Бурбак.

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Он подчеркнул, что именно такими методами необходимо «нейтрализовать Медведчука, а не громить пустые офисы» (УНИАН: 14 октября националисты разгромили офис лидера организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука в Киеве).

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла постановление об обращении в Совет национальной безопасности и обороны относительно применения санкций к семи компаниям, которые имеют отношение к телеканалам «112» и NewsОne. Постановлением предлагаются следующие ограничительные меры: блокирование активов, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на осуществление деятельности, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования, полный или частичный запрет действий с акциями компаний, запрет предоставления лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, запрет на размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства и тому подобное.

Также в ВР были зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады от 4 октября, которым парламент рекомендовал СНБО применить персональные экономические и другие санкции к семи юридическим лицам, связанным с указанными телеканалами. Парубий объяснил, что для подписания первоначального решения эти проекте постановления должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады и отклонены.