СНБО оперативно рассмотрит санкции против учредителей "112 Украина" и NewsOne

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение будет принято в соответствии с действующим законодательством.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что СНБО оперативно рассмотрит возможность введения санкций относительно юридических лиц, которые имеют отношение к телеканалам "112" и NewsОne.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом в Киеве, комментируя принятие Верховной Радой постановления «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Турчинов отметил, что информация, которую сегодня обсуждали народные депутаты и которая стала основанием для принятия Верховной Радой постановления, свидетельствует о том, что, "к сожалению, информационная агрессия Российской Федерации против нашего государства - это очень актуальный и проблемный вопрос».

В то же время СНБО еще официально не получила этот документ от парламента.

"Но то, что сегодня обсуждалось ... свидетельствует о том, что санкции будут направлены именно в отношении учредителей этих двух телевизионных каналов", - заявил Турчинов, добавив, что известно о достаточно сложной и скрытой системе собственности этих телеканалов.

"Кстати, пропаганда терроризма также является одним из форматов террористической деятельности", - заявил Турчинов.

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"Поэтому я хочу сказать, что как только официально из парламента в Совет национальной безопасности и обороны поступит постановление, я не вижу каких-либо проблем со временем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос и принять решение в соответствии с законом и Конституцией Украины", - подчеркнул Турчинов.

Верховная Рада обратилась к СНБО относительно применения санкций к отдельным обществам, причастным к телеканалам "112" и NewsОne.

Депутаты обращаются относительно принятия решения СНБО о применении к юридическим лицам персональных специальных экономических и других ограничительных мер за создание угроз национальным интересам и национальной безопасности в информационной сфере путем распространения информационной пропаганды.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, Верховная Рада приняла постановление «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В документе депутаты призвали СНБО принять решение о применении к юридическим лицам персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за создание реальных или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности или нарушение прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, создание препятствий для устойчивого экономического развития путем распространения информационной пропаганды.

При рассмотрении постановления депутат от БПП Иван Винник отметил, что на сайте парламента была петиция к Верховной Раде, которая набрала 25 тысяч голосов поддержки, и поэтому должна быть рассмотрена в парламенте. По его словам, именно на основе этой петиции было подготовлено постановление об обращении к СНБО относительно применения "персональных экономических ограничительных санкций в связи с деятельностью отдельных обществ с ограниченной ответственностью, которые являются владельцами телевизионных эмблем" 112 "и NewsОne.

В постановлении есть приложение, в котором указаны общества, в отношении которых должны быть применены санкции, и определено, какие именно санкции должны применяться.

В частности, речь идет об ООО "Аріадна-ТВ", по которому предусматривается блокировка активов, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Также названо ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа".