Украинская армия "уничтожила" вражеский десант на побережье Азовского моря (фоторепортаж)

В военных учениях по обороне побережья Азовского моря принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

Украинская армия совместно с другими силовыми подразделениями в ходе маневров отработала реакцию на возможную высадку условного вражеского десанта на побережье Азовского моря.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую и Донецкую области посетил военный полигон, где проинспектировал ход комплексных тактических учений разнородных военных сил по обороне участка морского побережья.

По словам президента, сегодня в Запорожской области военные отработали учение по обороне участка морского побережья «на 12 баллов»

Порошенко осмотрел первый и второй этапы военных учений, соответственно - «Бой за высадку» и «Маневренная оборона».

Целью учений является отработка реакции украинской армии и флота совместно с другими силовыми подразделениями на возможную высадку условного вражеского десанта на побережье Азовского моря.

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В пресс-службе президента отметили, что в учениях принимают участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских сил и Сухопутных войск.

В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

Порошенко также провел оперативное совещание в штабе учений, где заслушал доклад начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко и председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикало о выполнении задач, определенных решением СНБО по противодействию угрозам в Черном и Азовском морях.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе заявляют, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - соглашение о сотрудничестве с РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Как отмечал Порошенко, он рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

6 сентября СНБО утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Согласно решению, планируется усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и пр.

4 октября Турчинов подчеркнул, что украинские военные готовы ответить на любую провокацию России.