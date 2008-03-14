В ”Борисполе” началась встреча Ющенко с Тимошенко и Дубиной

В аэропорту "Борисполь" началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Как вчера заявлял сам Президент, он планировал заслушать информацию правительства и «Нафтогаза» относительно газовых договоренностей, достигнутых в Москве.

На встрече также присутствует председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.