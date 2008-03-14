В ”Борисполе” началась встреча Ющенко с Тимошенко и Дубиной
16:57, 14 марта 2008Политика
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Присутствует Яценюк
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
Как вчера заявлял сам Президент, он планировал заслушать информацию правительства и «Нафтогаза» относительно газовых договоренностей, достигнутых в Москве.
На встрече также присутствует председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
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