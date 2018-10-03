Садовый идет в президенты

Львовский городской голова пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы.

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый объявил, что подаст свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины.

Как сообщается на сайте объединения «Самопомич», соответствующее заявление он сделал на встрече с организаторами молодежного форума «#Молодвіж».

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«Моя цель очень проста и сложна одновременно – восстановить вашу веру в Украину. Сегодня перед вами весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!» – заявил Садовый.

По его словам, ключевыми элементами предвыборной кампании станут мобилизация молодежи Украины, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны.

Львовский городской голова пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы Украины.

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.