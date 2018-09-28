Украина присоединилась к румыно-молдавскому центру обмена данными "Галац"

Украина, Румыния и Молдова смогут обмениваться информацией, в частности, о ситуации в пунктах пропуска через границу, борьбе с трансграничной преступностью.

Украина присоединилась к румыно-молдавскому совместному контактному центру обмена данными «Галац».

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«В рамках открытого договора между правительством Румынии и правительством Молдовы мы присоединились к Совместному контактному центру «Галац». Это большой шаг в противодействии международной и транснациональной преступности», - заявил министр и добавил, что цель СКЦ «Галац» - оперативный обмен информацией между пограничными, таможенными и полицейскими ведомствами стран-участниц.

В Департаменте коммуникации уточнили, что в настоящее время Министерство иностранных дел готовит необходимые документы, чтобы предупредить страны-участницы о присоединении Украины к данному договору.

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Согласно ожиданиям, три страны смогут обмениваться информацией о законодательстве; оперативной ситуации в пунктах пропуска через границу; чрезвычайных ситуациях на границе и в пунктах пропуска; отказе во въезде на территорию стран; нарушении или попытке нарушения законодательства стран; борьбе с трансграничной преступностью, торговлей людьми, нелегальной миграцией, контрабандой, незаконным оборотом оружия, взрывоопасных веществ, наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Кабинет министров Украины принял постановление о присоединении к соглашению между правительствами Румынии и Молдовы о создании и функционировании совместного контактного центра «Галац».

Согласно постановлению, в соответствии с соглашением между правительствами Румынии и Молдовы о создании и функционировании совместного контактного центра «Галац», подписанным 31 мая 2011 в г. Галац, компетентными органами от украинской договаривающейся стороны являются Администрация Государственной пограничной службы, Государственная фискальная служба, Национальная полиция.