Впервые со времен Революции достоинства Конституционный суд заседает в полном составе (фоторепортаж)

Президент Петр Порошенко отмечает, что в суде сейчас царит "конструктивная атмосфера".

Президент Петр Порошенко заявляет, что впервые со времен Революции достоинства Конституционный Суд Украины будет иметь возможность работать в полном составе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время специального пленарного заседания КСУ, в рамках которого состоялась торжественная церемония принесения присяги вновь назначенными судьями суда Ириной Завгородней и Олегом Первомайским.

"Я очень рад, потому что сейчас существует очень конструктивная атмосфера внутри Конституционного Суда. И новые судьи себя показали с лучшей стороны", - сказал Порошенко и выразил убеждение, что Завгороднюю и Первомайского "ждет та же участь".

Президент поздравил вновь назначенных судей.

"Впервые со времен Революции достоинства Конституционный Суд наконец будет иметь возможность работать в полном составе", - подчеркнул глава государства.

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24 сентября новоназначенные судьи Конституционного суда Украины Ирина Завгородняя и Олег Первомайский принесли присягу. После принесения присяги его председатель Станислав Шевчук вручил новым судьям атрибуты судьи - мантию и нагрудный знак судьи КСУ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября парламент назначил Завгороднюю и Первомайского судьями Конституционного суда. Кандидатуру Завгородней предложила фракция «Блок Петра Порошенко», кандидатуру Олега Первомайского - «Народный фронт».