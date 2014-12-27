На Донетчину прибыл "гумконвой" из Абхазии, о содержании которого ничего не известно

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на боевиков «Донецкой народной республики».

Как сообщал УНИАН, Россия прислала на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса уже 10 так называемых «гуманитарных конвоев», последний - 21 декабря.

В СНБО Украины заявляли, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Читайте такжеВ составе вчерашнего "гумконвоя" РФ было 16 бензовозов – ОБСЕПо данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и угля, а также тела убитых в Украине российских солдат.