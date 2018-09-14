РФ избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, потому что намерена продолжать агрессию - Яценюк встретился с Волкером

Первоочередная цель России, подчеркнул лидер «Народного фронта» - смягчить санкционный режим.

Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, поскольку намерена продолжать агрессию. На этом этапе агрессия будет заключаться в прямом вмешательстве в выборы в Украине, масштабной информационной пропаганде и попытке осуществить политический реванш в нашей стране благодаря своей прямой агентуре.

Об этом подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook по завершении встречи со Специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, послом Куртом Волкером 14 сентября.

Арсений Яценюк подчеркнул, что ценит принципиальность и четкость позиции Курта Волкера относительно этих вопросов: «Мы предметно обсудили состояние международного переговорного процесса по урегулированию, и актуальные проблемы безопасности и ряд внутренних политических вопросов в Украине».

Читайте такжеПорошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и продолжение давления на Россию

«Россия пытается всеми силами сломать единство и консолидацию демократических союзников против ее агрессии. Большую тревогу вызывают попытки Кремля вернуть свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Давление ощущается и на других фронтах», - написал он.

Первоочередная цель России, подчеркнул лидер «Народного фронта» - смягчить санкционный режим.

«Важно не допустить даже шанса для этого», - подчеркнул Арсений Яценюк.