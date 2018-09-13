САП будет просить для Омеляна залог в 5 миллионов гривень - СМИ

Расследованием производства занималось 8 детективов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд назначить залог в 5 миллионов гривен министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

"Мы не видим оснований для задержания, и превращать это в шоу точно не надо", – отметил собеседник. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в САП.

Он добавил, что 5 миллионов – это, по мнению НАБУ, сумма разницы задекларированных доходов и расходов.

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"В этом кейсе не совсем просто... Мы все же ожидаем от наших коллег расследований по Укравтодору," Укрзализныце", а не акцентировании на громких именах", – отметил источник.

Расследованием производства занималось 8 детективов.

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в получении взятки и декларировании недостоверной информации.